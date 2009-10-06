Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,36 грн./дол., продають – по 8,45 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 5 жовтня. Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,26-8,41 грн./дол., з продажу – в межах 8,40-8,50 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився, порівняно з 5 жовтня, і сьогодні становить 12,26/12,46 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,10-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,37-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 5 жовтня, підвищився на 0,4% і становить 0,2701 грн./рубль, курс продажу – знизився на 0,4% – до 0,2826 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,279 грн./рубль, з продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,34 грн./дол., що на 0,5% дешевше, ніж учора, продажу – 8,45 грн./дол., на 0,4% дешевше.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,25-8,38 грн./дол., з продажу – в межах 8,40-8,50 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився з 5 жовтня, і сьогодні становить 12,27/12,46 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,15-12,32 грн./євро, з продажу – в межах 12,40-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 5 жовтня, підвищився на 0,4% і становить у середньому 0,2664 грн./рубль, продажу – знизився на 0,6%, до 0,2827 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2058-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,32/8,52 грн., євро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,35/8,53 грн., євро – 12,10/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,35/8,47 грн., євро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 6 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,707416, до російського рубля – 0,2659.