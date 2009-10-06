Синоптики обіцяють на завтра до +23°

Завтра, 7 жовтня, на території України збережеться переважно суха і відносно тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі очікуються у західній частині, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та на узбережжі морів вночі 8-13°, вдень 18-23°; на решті території вночі 1-6° тепла, приморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східній частині та на півночі Лівобережжя місцями і в повітрі 0-3°, вдень 15-20° тепла.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-5°; вдень 15-20° тепла. У Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.