Українці у вересні забрали з банків майже $50 мільйонів

Валові міжнародні резерви Національного банку України у вересні 2009 року (за оперативними даними) зменшилися на 2,6%, або 744,3 млн. дол., – до 28 млрд. 126,7 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому сьогодні на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля й продаж у доларовому еквіваленті) за вересень становив 13 млрд. 333 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 1 млрд. 234,7 дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля й продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками вересня становив 3 млрд. 193,3 млн. дол., зокрема обсяг валюти, купленої банками у населення, – 1 млрд. 313,8 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 1 млрд. 879,5 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зменшилися на 49,8 млн. дол. і на 30 вересня становили 13 млрд. 271,1 млн. дол.

За даними НБУ, в серпні 2009 року реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився проти грудня 2008 року на 0,1%. При цьому номінальний ефективний обмінний курс гривні зменшився на 3,1% у зв`язку з її девальвацією щодо валют країн - основних торгових партнерів України. Проте перевищення вітчизняною інфляцією рівнів інфляції в цих країнах на 3,0 п.п. привело до більш помірного зниження РЕОК гривні.