У центрі Львова тіло новонародженої дитини пролежало близько тижня

Сьогодні близько 16.00 неподалік центрального храму Львова - Собору святого Юра, було знайдено мертвим новонароджене немовля.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Львівській області Денис ХАРЧУК, тіло немовляти знайшов чоловік, який вигулював собаку біля муру, що розмежовує територію собору і паркову зону.

«За попередніми висновками експертів, тіло немовляти пролежало у бур’янах близько тижня. Знайдені рештки закривавленої сорочки та ганчір‘я вказують на те, що жінка народила дитину біля церковного муру і тут її залишила напризволяще», - розповів Д.ХАРЧУК.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення жінки-породіллі, яка покинула свою дитину.