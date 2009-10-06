У Києві через лісову пожежу сильно задимлена частина районів

У Києві через лісову пожежу сильно задимлені частина Деснянського і Дніпровського районів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, по Святошинсько-Броварській лінії метрополітену від станції Лісова до ст. Лівобережна спостерігається задимленість, схожа на пелену туману. Дим також поширюється у напрямку житлових масивів Троєщина і ДВРЗ.

Водночас, як у ГУ МНС України, так і в міську правлінні МНС Києва на запитання УНІАН не змогли пояснити причину задимлення. Однак черговий столичного МНС припустив, що вчора неподалік станції метро Лісова лісники “зрізали дерева і спалювали пеньки”.

У МНС України зазначили, що на цей час інформації про задимлення у них немає, а всю відповідальність у разі виникнення лісової пожежі внаслідок виконання робіт лісниками має нести Держлісгосп, який має власні пожежні підрозділи і навіть авіацію для гасіння вогню.