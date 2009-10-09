Севастопольські гілки влади посперечалися щодо грошей з Росії

Севастопольська міська державна адміністрація спростовує заяву голови міськради Валерія САРАТОВА про те, що Росія нібито більше не має наміру виділяти кошти з федерального бюджету на соціально-економічний розвиток міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації, перший заступник голови МДА Володимир КАЗАРІН, зокрема, заявив: «Севастополь і Російська Федерація продовжують тісно взаємодіяти в рамках міжурядових домовленостей, а також успішно реалізовувати спільні проекти з соціально-економічному розвитку нашого міста. Ні про яке згортання соціальних програм з боку Росії щодо Севастополя не йдеться».

За словами В.КАЗАРІНА, поширена в ЗМІ заява голови міськради викликає подив і не відповідає існуючому рівню відносин між Севастополем і Російською Федерацією. Він додав, що «2 жовтня в Москві було узгоджено «Основні заходи в рамках Підкомісії з питань функціонування РФ і його перебування на території України» і, відповідно до досягнутих домовленостей, з 7 по 14 жовтня в Севастополі працює група експертів з виконання Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя. Це вкотре говорить не лише про робочі, а про відносини, що динамічно розвиваються, між нашими країнами».

В.КАЗАРІН також повідомив, що, згідно з методикою визначення обсягів участі Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя, на 2009 рік запланована фінансова участь російської сторони, зокрема, в таких важливих для міста проектах, як будівництво дюкера, проведення робіт на полігоні ТПВ у Первомайській балці і будівництво поліклініки в мікрорайоні в бухті Козачій.

«Ми нарощуємо темпи нашої співпраці, що базується не тільки на міждержавних домовленостях, але й традиційно дружніх, добросусідських зв`язках наших країн», - сказав перший віце-губернатор.

Як повідомлялося, вчора прес-служба Севастопольської міськради повідомила, що в інтерв`ю журналістам В.САРАТОВ заявив, що «ще в серпні цього року було одержано лист з Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якому росіяни попереджають про те, що грошей на соціально-економічний розвиток Севастополя більше виділяти не будуть, оскільки адміністрація досі не відзвітувала за використання виділених коштів ні за 2007 рік, ні за 2008». За його словами, «щорічно сума, що виділяється бюджетом Російської Федерації, становить 28 млн. грн. Оскільки до 2017 року залишилося ще 8 років, загалом, цифра становитиме 200 млн. грн. Якщо цих коштів у бюджеті Севастополя не буде, це завдасть прямої шкоди розвитку міста. І вся провина за це ляже на плечі адміністрації».