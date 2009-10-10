Сьогодні в Івано-Франківську розпочався V з’їзд лемків України.

Як передає кореспондент УНІАН, зі 190 обраних на з’їзд прибули 160 делегатів з 18 областей України.

Для делегатів і гостей з’їзду працюють виставки: лемківського одягу, книжкова, фотодокументів та ляльок у національних строях.

Учасники з’їзду обговорять звіт колегії Всеукраїнського товариства «Лемківщина», звіт контрольної комісії, приймуть зміни і доповнення до статуту організації, виберуть керівні органи Всеукраїнського товариства «Лемківщина» та делегатів на Конгрес Світової федерації Українських лемківських об`єднань (СФУЛО).

Довідка УНІАН. Перший Всеукраїнський конгрес лемків відбувся у Тернополі 6 травня 1992 року, другий – в Івано-Франківську 7-8 червня 1997 року. Третій Всеукраїнський з’їзд лемків проходив у Львові 9-11 листопада 2001 року, четвертий - 1-2 жовтня 2005 року у Тернополі.