Литвин: Україна отримає черговий транш кредиту МВФ

Україна одержить черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), вважає спікер Верховної Ради Володимир Литвин.

"Я переконаний, що Міжнародний валютний фонд дасть черговий транш, тому що процес відносин між країною, між урядом і МВФ зайшов далеко. Я думаю, що є розуміння цього і в уряді, і в МВФ", - сказав Литвин, виступаючи в прямому ефірі "5-го каналу".

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду. Перші два дні місія працюватиме на рівні експертів, а керівник місії Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ планує прибути до України в середу, 14 жовтня.

Місія МВФ перебуватиме у Києві з 12 по 24 жовтня.

Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш склав 3,3 млрд. дол. замість планованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планує надати Україні до кінця 2009 року.