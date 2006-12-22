Янукович запевнив Путіна, що уряд не буде чекати

Діалог, який сьогодні відбувся між президентами України і Росії, «знімає політичні питання, які були створені штучно, і незрозуміло, за чиєю ініціативою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

«Наш уряд налаштований продовжувати інтенсивний діалог з російськими колегами і урядом і обговорювати великі питання, стратегічні питання глобальної економіки: літакобудування, співпраця в космосі, розвиток паливно-енергетичного комплексу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр України вважає, що українсько-російська співпраця повинна розвиватися на основі спільних програм.

«Нафтовидобуток, газовидобування, енергетика і транспортування. Різниця в часі в наших країнах дає можливість щодо перетікання експортної енергії», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив В.ПУТІНА, що уряд України, “не чекаючи, відразу разом з російським урядом і Михайлом ФРАДКОВИМ (глава уряду Росії – УНІАН), почне працювати з реалізації сьогоднішньої домовленості».

У свою чергу, Президент Росії В.ПУТІН вважає зростання взаємного товарообороту заслугою уряду В.ЯНУКОВИЧА.

«Багато питань належить вирішити – в енергетиці, машинобудуванні, авіації, космосі і в галузі транспорту. Робота йде конструктивна», - сказав В.ПУТІН.

На думку російського Президента, в російсько-українських відносинах поступово розв`язуються проблеми. «Питання непрості, багато технологічних і технічних проблем», - зазначив В.ПУТІН.