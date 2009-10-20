Хуліган розважався, приставляючи пістолет до голів перехожих

В Одесі співробітники міліції затримали і роззброїли 22-річного громадянина, який своєрідно «розважався», приставляючи пістолет до голови випадкового перехожого.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ УМВС України в Одеській області, про неадекватну поведінку п`яного бешкетника поінформував Суворовський РВВС міста очевидець події, уточнивши, що «хуліган обсипає нецензурною лайкою перехожого, намагаючись спровокувати бійку і погрожуючи пістолетом».

У затриманого вилучено пістолет ПМ з магазином без набоїв і граната з маркіруванням Ф-2. При огляді з`ясувалося, що магазин у пістолеті був без набоїв, а граната застосовується для гри в пейнтбол.

«Пояснити свої дії, а також мету зберігання пістолета затриманий відмовився. Вирішується питання про порушення щодо нього кримінальної справи», - уточнив керівник ЦГЗ облУВС Володимир ШАБЛІЄНКО.