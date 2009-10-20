СБУ розшукує ще одного співробітника харківської міліції

Служба безпеки України здійснює розшук ще одного співробітника харківської міліції, підозрюваного у причетності до організації торгівлі наркотиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ, коментуючи затримання співробітниками прикордонної служби при спробі перетину державного кордону України і Росії одного з двох співробітників міліції, які перебували в розшуку.

За інформацією А.МУХАТАЄВА, розміщеною на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, затриманий міліціонер підозрюється у причетності до організації торгівлі наркотиками. При затриманні співробітник правоохоронних органів намагався втекти, чинив опір.

«Зараз органами прокуратури стосовно нього готуються матеріали для запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою. Це все що можу сказати на цей момент. Другий співробітник міліції продовжує знаходитися в розшуку, проводяться відповідні розшукові заходи», - повідомив А.МУХАТАЄВ.

За його словами, в рамках розслідування резонансного злочину про наркоторгівлю інтенсивно проводяться слідчі дії, встановлюється коло осіб, які тією чи іншою мірою сприяли діяльності цієї групи або брали в ній участі.

«Інформації багато, вона всебічно вивчається, досліджується, і в цій роботі ми знаходимо повне розуміння і повну взаємодію з керівництвом Головного управління МВС України в Харківській області. Рано чи пізно всі учасники цього злочинного угруповання понесуть покарання згідно з законом України, в цьому у мене немає ніякого сумніву», - запевнив А.МУХАТАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, під час перетину українсько-російського державного кордону було затримано заступника начальника карного розшуку харківської міської міліції Олександра КОШЕЛЯ, який підозрюється у причетності до торгівлі наркотиками. За словами прокурора Харкова Євгена ПОПОВИЧА, «Олександра КОШЕЛЯ затримали працівники прикордонної служби під час перетину кордону в ніч з 19 на 20 жовтня. Він вчинив опір працівнику служби при перевірці документів». Є.ПОПОВИЧ повідомив, що О.КОШЕЛЬ «проходить у справі про торгівлю наркотиками». Він також зазначив, що прокуратура займається встановленням процесуального статусу затриманого.