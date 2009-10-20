Луценко: на фото немає зображень ґвалтівників, тільки жертви

На фотографіях, вилучених під час обшуків, проведених у рамках розслідування кримінальної справи про розбещення дітей, немає зображень ґвалтівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у парламенті заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання народних депутатів.

«Я не можу розголошувати таємницю слідства, але скажу, що всі вилучені фото містять лише зображення жертв, але не містять насильників», - сказав він.