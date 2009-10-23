Електроенергетична рада СНД збереться в суботу

24 жовтня в Кишиневі відбудеться чергове 36 засідання Електроенергетичної ради СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі міністерства енергетики РФ, у ході засідання планується обговорити підготовку енергосистем держав Співдружності до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 рр., розглянути питання актуалізації Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав-учасниць СНД і співпрацю в реалізації спільних рішень Єврелектрик і ЕЕР СНГ із підготовки до створення спільного електроенергетичного ринку.

Крім того, учасники Електроенергетичної ради СНД обговорять концепцію співпраці держав у сфері енергетики й план першочергових заходів щодо її реалізації. У порядку денному засідання також інші питання співпраці в електроенергетичній сфері.