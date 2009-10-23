На думку міліції, обстріл редакції Експресу «не дотягує» й до хуліганства

У двох інцидентах навколо редакції львівськох газети «Експрес» немає жодних ознак криміналу, і не йдеться навіть про порушення кримінальної справи.

Про це заявив кореспонденту УНІАН начальник львівського міського управління внутрішніх справ Ігор ЦІКАЛО, коментуючи заяву журналістів газети щодо нападу на редакцію та її обстрілу нібито бойовими патронами.

За словами начальника міліції Львова, 27 квітня цього року до працівників міліції надійшла інформація від керівництва газети «Експрес» про виявлення в одній із шибок приміщення редакції на вулиці Володимира Великого кульових отворів.

«Слідчо-оперативною групою було встановлено, що у склі є отвори від кульок пневматичної зброї. Речові докази (кульку) було вилучено з місця події. Після проведеного розслідування було встановлено, що жодних ознак злочину не було, «не дотягував» цей інцидент і до порушення справи за фактом хуліганства», - сказав І.ЦІКАЛО.

За його словами, аналогічний випадок мав місце і 6 жовтня цього року, коли до правоохоронців надійшла заява від керівництва «Експресу» про те, що у віконному склі рекламного відділу редакції виявлено пробиті пострілами шибки.

І.ЦІКАЛО зазначив, що знову ж таки мав місце факт стрільби по склу кульками пневматичної зброї.

«Прокурор району ознайомився з ходом розслідування. Він готовий найближчим часом поставити крапку стосовно цих інцидентів, де навіть не йдеться про порушення кримінальної справи, оскільки криміналу у цих випадках ми не вбачаємо. Маємо штучне роздмухування ситуації зі звинуваченням правоохоронних органів про бездільяність», - сказав І.ЦІКАЛО.

Він також повідомив, що експерти вилучили пробите скло, і зараз проводяться усі необхідні дослідження, оскільки «там також є підозрілі моменти».

І.ЦІКАЛО відзначив, що розслідування проводиться, і в найближчі день-два буде дано остаточний висновок, а поки що, за його словами, міліція «не бачить навіть складу хуліганства у даних випадках».

Як повідомляв УНІАН, львівська газета "Експрес" на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв "Експресу" втретє обстрiлюють бойовими патронами... Останнi пострiли пролунали 6 жовтня 2009-го. Першi - пiвроку тому”.

Представники редакції наголошують, “що свiдомо мовчали певний час, не розголошуючи подробиць цiєї справи, щоб дати мiлiцiї можливiсть професiйно виконати свої обов`язки”. Однак, на думку авторів заяви, “настав час назвати речi своїми iменами: мiсцева мiлiцiя провалила й цей iспит. Вона не здатна захистити громадян, журналiстiв”.

У заяві підкреслюється, що “якщо мiсцевий прокурор, маючи на руках результати балiстичних експертиз, кулi та iншi прямi докази теракту, закриває справу про напад на редакцiю "за вiдсутнiстю складу злочину", то цей прокурор є прямим спiвучасником потенцiйного вбивства і таким людям не мiсце в правоохоронних органах”.

Автори заяви звертаються до мiнiстра внутрiшнiх справ і генерального прокурора з вимогою “негайно втрутитись у ситуацiю та вжити невiдкладних i дiєвих заходiв, що гарантуватимуть безпеку журналiстiв”, а також “знайти й притягнути до вiдповiдальностi органiзаторiв i виконавцiв збройних нападiв на журналiстiв "Експресу".

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ всебічно і оперативно розслідувати факти обстрілів редакції газети «Експрес».