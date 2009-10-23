Медведько видав на горіхи чотирьом прокурорам за раз
14:40, 23 жовтня 2009Суспільство
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Генпрокурор сам розказав журналістам
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО за незадовільний нагляд за контролем з питань природоохоронної діяльності оголосив про дисциплінарне стягнення прокурорам Херсонської, Миколаївської, Одеської областей і Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію він озвучив сьогодні на колегії в Генеральній прокуратурі України.
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