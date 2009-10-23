У БЮТ народилася ідея: карати за невідповідність маркування продукту

Народний депутат України (БЮТ), глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає за введення відповідальності за невідповідність продукції Національному стандарту продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

За словами депутата, сьогодні можна зобов`язати всіх виробників маркувати свою продукцію на наявність ГМО, проте відповідальність за відповідність продукції маркуванню не передбачено. Необхідно вжити комплекс заходів, зокрема щодо контролю якості продукції та її відповідності маркіруванню за вмістом ГМО, а також щодо відповідальності за недотримання умов маркірування.

«В Україні вже діють перші лабораторії, але почалося роздвоєння функцій. Це роблять Центри стандартизації і Міністерство сільського господарства. Ми вважаємо, що це має перебувати під єдиним державним контролем», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, законодавчо необхідно повністю врегулювати систему розповсюдження і контролю за ГМО. «Проблема не тільки в маркуванні, в тому, який відсоток вмісту ГМО у продуктах харчування, а проблема у вирощуванні, в усьому комплексі інтеграції циклу продовольчих продуктів харчування», - відзначає депутат.

Водночас Н.КОРОЛЕВСЬКА не уточнила, коли можуть бути прийняті відповідні законодавчі норми.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в травні ухвалив постанову №468 «Про затвердженні порядку етикетування харчових продуктів, які містять ГМО або виготовлені з їх використанням і вводяться в обіг», яким зобов`язав виробників маркувати продукцію з 1 липня 2009 року.