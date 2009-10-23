Жінка, яку збив мер Димитрова, померла в лікарні

Учора о 15.15 у Димитровській центральній міській лікарні (Донецька область) померла гірнича робітниця з обліку виходів ділянки ВТБ шахти «Центральна» (ДП «Красноармійськвугілля») Ірина ТИМОШЕНКО, яку в результаті ДТП збив на автомобілі Димитровський міський голова Юрій АНІСІМОВ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, два тижні лікарі боролися за життя жінки, але травми, одержані нею в результаті дорожньо-транспортної пригоди, виявилися несумісними з життям.

У прес-службі нагадали, що трагедія сталася 8 жовтня - Ю.АНІСІМОВ, керуючи автомобілем, не впорався з управлінням і на великій швидкості вилетів на узбіччя, де збив І.ТИМОШЕНКО і врізався в дерево.

Як відзначили в ПРВП, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО інформував, що медекспертиза вказала на вміст 0,75 промілле алкоголю в крові мера.

Як повідомляв УНІАН, за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди за участю Ю.АНІСІМОВА було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України - «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Досудове слідство проводить прокуратура Димитрова.

Ю.АНІСІМОВ спочатку був затриманий міліцією, але потім його відпустили під заставу у зв`язку з рішенням Красноармійського міського суду, яке було винесено 16 жовтня.