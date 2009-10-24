Трьох громадян Німечини затримали у Львові з важкими наркотиками

У Львові у ході проведення спецоперації, співробітниками управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області було затримано групу громадян Німеччини, які займалися перевезенням та збутом важких наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь ПІСНИЙ.

«Всі троє членів злочинної групи – російськомовні громадяни Німеччини. Їх було затримано при спробі збуту 1 кілограма героїну, орієнтовна вартість якого становить 500 тисяч гривень», - повідомив В.ПІСНИЙ.