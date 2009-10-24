На дні Дніпра поблизу Херсона підірвали фугасну авіабомбу
11:56, 24 жовтня 2009Суспільство
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Боєприпас знайшли рибалки
Поблизу Херсона сапери Міністерства з надзвичайних ситуацій провели підводний вибух авіабомби ФАБ-100 часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили у Херсонському міському управлінні з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, бомбу знайшли рибалки на дні Дніпра на відстані 25 м від берега на глибині 5 метрів. Підривник бомби був у зведеному бойовому стані.
Боєприпас був знайдений 20 жовтня, і знищений 23 жовтня під водою на місці виявлення, за допомогою тротилу.
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