На дні Дніпра поблизу Херсона підірвали фугасну авіабомбу

Поблизу Херсона сапери Міністерства з надзвичайних ситуацій провели підводний вибух авіабомби ФАБ-100 часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у Херсонському міському управлінні з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, бомбу знайшли рибалки на дні Дніпра на відстані 25 м від берега на глибині 5 метрів. Підривник бомби був у зведеному бойовому стані.

Боєприпас був знайдений 20 жовтня, і знищений 23 жовтня під водою на місці виявлення, за допомогою тротилу.