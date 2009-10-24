Жодні обхідні труби не дозволять обійтися без України?

Ніякі обхідні труби, потоки та угоди не дозволять у ближчому майбутньому обійтися без України в контексті забезпечення транзиту російського і каспійського газу в Європу.

Таку думку в статті для газети "Дзеркало тижня" висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ.

«Навіть якщо уявити, що всі російські «потоки» побудовано, потреби Європи в газі на той час будуть такими, що Україна, поза сумнівом, збереже за собою статус основного транзитера, якщо, звісно, на той момент українська інфраструктура відповідатиме необхідним стандартам надійності і безпеки», - підкреслив він.

На думку посла України в Туреччині, надійне технологічне забезпечення транзитного процесу, реалізація Меморандуму Україна-ЄС і подальша інтеграція в Європейський енергетичний простір допоможе Україні зберегти міцні позиції на енергоринку.

В.КОРСУНСЬКИЙ також вважає, що Росії складно буде отримати згоду Туреччини на будівництво газопроводу «Південний потік», оскільки остання враховуватиме зацікавленість ЄС в проекті «Набукко».

«Є обгрунтовані сумніви, що Туреччина стосовно «Південного потоку» так легко дасть згоду: не можна не брати до уваги позиції ЄС, який, хоча й не без внутрішньої боротьби за участі Німеччини, Франції та Італії, усе-таки прийняв рішення про віднесення проекту «Набукко» до пріоритетних», - зазначив посол.