У Київському Патріархаті сподіваються на діалог з УПЦ

З боку Київського Патріархату є щире сподівання на те, що подальша підготовка до діалогу між УПЦ та УПЦ Київського Патріархату проходитиме у тому ж конструктивному руслі, що і зустріч 2 жовтня, та в дусі схваленого групами підсумкового протоколу.

Про це сказав, як повідомляє сайт УПЦ КП, член Робочої групи єпископ Васильківський Євстратій (ЗОРЯ).

Коментуючи опублікований на офіційному сайті УПЦ (МП) матеріал архієпископа Білоцерківського і Богуславського МИТРОФАНА щодо зустрічі робочих груп від двох Церков, яка відбулася у Києво-Печерській Лаврі 2 жовтня цього року, представник УПЦ КП зазначив, що там “містяться кілька важливих пунктів, які, очевидно, повинні стати предметом подальшого розгляду робочих груп”.

Єпископ ЄВСТРАТІЙ зауважив, що “в Київському Патріархаті добре усвідомлюють, що і саме рішення Синоду УПЦ про підготовку до діалогу, і проведена робочими групами зустріч, викликають і в середовищі УПЦ МП, і в цілому в Московському Патріархаті різну реакцію”. За його словами, “про це свідчать як окремі події, так і та інформація, яку ми отримуємо з єпархій”. “Зрозуміло, що дуже важко від стану конфронтації переходити до пошуку порозуміння. Але тільки так, шляхом дієвого виявлення братньої любові, можна досягти бажаного для всіх православних результату – єдності Церкви в Україні”, - наголосив він.

Він нагадав, що “Священний Синод Української Православної Церкви Київського Патріархату схвально оцінив перші кроки в напрямку до діалогу з УПЦ (Журнал № 18 від 21 жовтня 2009 р.)” “Ми очікуємо, що таку саму оцінку дасть і Священний Синод УПЦ МП”, - зазначив єпископ.

Особливо він підкреслити, що “Синод визнав за необхідне координувати прийняття належних рішень у справі підготовки до діалогу з робочою групою від УПЦ МП через робочу групу УПЦ Київського Патріархату”. Він висловив сподівання, що “й інша сторона підготовки до діалогу вважатиме за потрібне про свої рішення та дії, пов’язані з цим процесом, повідомляти робочу групу від УПЦ Київського Патріархату”. “Адже навряд чи умови, дії або рішення у справі підготовки до діалогу, прийняті в односторонньому порядку, приведуть до успішного подолання церковного розділення. Шлях одностороннього висування умов показав свою неефективність у минулому – тож навряд чи він може бути використаний у майбутньому”, - зауважив єпископ ЄВТРАТІЙ.

“Ми віримо, що християнська любов подолає ворожнечу та розділення, і Українська Православна Церква буде єдиною і Помісною”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня відбулося перше засідання робочих груп з підготовки до діалогу між Українською православною церквою Московського патріархату та Українською православною церквою Київського патріархату з метою відновлення єдності українського православ’я.

Підготовка до діалогу відбувається вперше за історію існування двох церков.