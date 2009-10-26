Україна та Китай підписали 5 документів (список)

Україна та Китай підписали 5 документів про активізацію співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні після завершення переговорів урядових делегацій України та Китаю на чолі з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та віце-прем’єром Державної ради КНР ЧЖАН Децзяном.

Зокрема, сторони підписали міжурядову Угоду про розвиток співробітництва у сфері будівельної інфраструктури (з української сторони документ підписав міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, з китайської – заступник міністра комерції ФУ Цзиін).

Міністр економіки України Богдан ДАНІЛІШИН та заступник міністра комерції ФУ Цзиін підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України і Міністерством комерції КНР у сфері торговельно-економічного співробітництва.

Крім того, сторони підписали Меморандум про співробітництво щодо літака Л-15 та двигуна (з української сторони – заступник міністра промислової політики Олександр ПІНСЬКИЙ, з китайської – генеральний директор Китайської авіаційної промислової корпорації ЛІНЬ Цзомін).

Голова Національного космічного агентства України Олександр ЗІНЧЕНКО та генеральний директор Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації СЮ Дачже підписали угоду про розширення співробітництва в галузі оптико-електронних та інфрачервоних систем.

Крім того, сторони підписали Протокол про наміри між державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” та Китайською національною експортно-імпортною корпорацією точного машинобудування (з української сторони документ підписав заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Вадим ЧУПРУН, з китайської – СЮ Дачже).