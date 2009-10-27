Міліція виявила нелегальний вугільний кар'єр

У Шахтарському районі Донецької області міліція виявила масштабний незаконний видобуток вугілля кар`єрним способом.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, діяльність незаконного кар`єру була організована в районі села Золотарівка, неподалік від Харцизька.

За словами оперуповноваженого УБОЗ обласної міліції Артема ФЕДОРОВСЬКОГО, гірники-нелегали приганяли сюди дорогу техніку: екскаватори й вантажні автомобілі.

«Вугілля видобувалося відкритим кар`єрним способом. На даний момент діяльність надрошукачів припинено, порушено кримінальну справу, проводяться слідчі заходи», - сказав оперуповноважений.

Він відзначив, що зараз правоохоронці встановлюють організаторів незаконного шахтного промислу, якими нерідко виявляються посадовці комерційних і державних підприємств. «Адже для того, щоб придбати необхідне для шахтарського промислу оснащення, потрібна підтримка впливових людей», - відзначив А.ФЕДОРОВСЬКИЙ. Він додав, що бригадир нелегального кар`єру називати своїх «покровителів» відмовився, сказавши тільки, що «їздять вони на великих і дорогих машинах».

Проте, в міліції впевнені, що слідство «скоро вийде на цих громадян.

В обласному УВС також уточнили, що з початку 2009 року в результаті операцій правоохоронців з виявлення і знищенню місць незаконного видобутку вугілля ліквідовано 170 «копанок». Порушено 49 кримінальних справ за ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр). Вилучено близько 130 одиниць гірничо-шахтного устаткування і більш як тисяча тонн вугільної маси.