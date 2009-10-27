На завтра синоптики обіцяють Україні дощ

Завтра в Україні очікуються дощі, у Карпатах з мокрим снігом, лише вночі у Криму, Приазов`ї та східних областях без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 11°, у східній частині 0-5° морозу; вдень в Україні 5-10° тепла, на півдні 11-16°; на високогір`ї Карпат протягом доби близько 0°.

У Київській області у середу часом дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.