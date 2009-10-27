Ющенко: Україна зацікавлена у відносинах з Китаєм

Україна зацікавлена в активізації економічних відносин з Китаєм.

Як повідомляє сайт Президента України, про це йшлося сьогодні на зустрічі в Києві глави держави Віктора ЮЩЕНКА із віце-прем’єром Державної ради Китайської Народної Республіки, членом Політбюро ЦК Компартії Китаю Чжаном ДЕЦЗЯНОМ, який перебуває в Україні з візитом на запрошення Кабінету міністрів України.

«Ми надзвичайно цінуємо той рівень взаєморозуміння і довіри, який склався між нашими країнами», - сказав Президент на початку зустрічі.

Глава Української держави та заступник керівника китайського уряду обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема подальшої активізації політичного діалогу, співробітництва в торговельно-економічній, науково-технічній, військово-технічній та гуманітарній сферах.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що КНР є важливим торговельно-економічним партнером України зі значним інвестиційним потенціалом. Рівень взаємної торгівлі двох країн, за словами Президента, свідчить про усталені стосунки українських та китайських ділових кіл.

Співрозмовники в цьому контексті обговорили взаємодію України та КНР у напрямку здійснення спільних проектів, зокрема в авіакосмічній галузі, а також у сфері підготовки та модернізації транспортної та соціальної інфраструктури України до проведення Євро-2012, ініціювання спільних економічних проектів на ринках третіх країн.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО привітав урядову делегацію Китаю з 60-ю річницею проголошення Китайської Народної Республіки та підтвердив запрошення голові КНР здійснити державний візит в Україну.