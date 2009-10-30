Охоронці Київського СІЗО погоріли на наданні «кур’єрських послуг»

Прокуратура столиці порушила кримінальні справи стосовно двох інспекторів відділу режиму та охорони Київського слідчого ізолятора, які надавали "кур’єрські послуги" ув’язненим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як зазначили у прес-службі, один із охоронців 26 жовтня був затриманий своїми колегами при спробі пронести на територію СІЗО передачу для одного із засуджених. У картонній коробці, яку ніс охоронець, виявлено 9 мобільних телефонів із сім-картками, зарядні пристрої, три медичні шприці, 18 голок до них, а також пакетики з речовинами незрозумілого походження.

Співробітники Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ провели експрес-аналіз вмісту цих пакунків. За висновком експертизи, вони можуть містити тетрагідроканабінол, кокаїн, метадон та героїн.

Затриманий охоронець пояснив, що всі ці речі він за винагороду мав передати одному із засуджених для подальшого розповсюдження серед ув’язнених.

Кількома днями раніше за аналогічних обставин було затримано жінку-охоронця, яка так само отримала два пакунки для передачі ув`язненим. При експрес-аналізі їхнього вмісту виявлено коноплю та амфетамін.

Прокуратурою Києва у діях двох охоронців СІЗО встановлено ознаки складу злочину, передбаченого ч.3 ст.364 та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу, а також незаконне перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).