Для виготовлення масок Кабмін дістане марлю з мобрезерву

Кабінет міністрів України прийняв рішення розбронювати з мобілізаційного резерву марлю медичну в обсязі 6 млн. метрів для виготовлення профілактичних масок, що зберігається на центральних складах Міністерства охорони здоров’я, базах спецмедпостачання МОЗ Автономної Республіки Крим, головних управлінь, управлінь охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій.

Відповідне розпорядження № 1295 від 30 жовтня розміщено на Урядовому порталі.

Згідно документу, Держкомрезерву доручено здійснити відпуск розброньованої марлі медичної на безоплатній основі Державному департаменту з питань виконання покарань в обсязі 1 млн. метрів, іншим одержувачам — решту марлі за рознарядкою Мінекономіки.

Мінфіну доручено виділити Держкомрезерву 10 млн. гривень для поповнення запасів марлі медичної з урахуванням відпущеного згідно з цим розпорядженням обсягу за рахунок коштів, виділених МОЗ для фінансування невідкладних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних захворювань серед населення.