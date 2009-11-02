Сьогодні вперше проводиться День боротьби з пневмонією

У світі сьогодні вперше проводиться оголошений ООН День боротьби з пневмонією.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Світова організація охорони здоров`я розпочали кампанію зі збору близько 40 млн. доларів, які підуть на лікування від цього захворювання дітей у десятках країн, що розвиваються, переважно в Азії і Африці, повідомляє радіо «Свобода».

Експерти називають пневмонію "головним убивцею" дітей віком до 5 років. Щороку від запалення легенів помирає понад два мільйони людей – більше, ніж від кору, малярії і СНІДу разом узятих.