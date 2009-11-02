У 5-ти харків'ян підозрюють грип А/Н1N1

Харківську сім`ю з п`яти осіб госпіталізовано з підозрою на грип А/Н1N1.

Як передає ІА "МОСТ-Харьков",про це сьогодні заявив голова Харківської обласної держадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його словами, сім`я близько тижня тому повернулася з весілля з Івано-Франківської області. У всіх 5-ти осіб діагностовано грип, проте поки що невідомо – чи "каліфорнійський" це грип.

"Ці люди в лікарні вже четвертий день. У них спостерігається стабілізація. Отже є всі підстави вважати, що це звичайний грип, а не "каліфорнійський", – сказав А.АВАКОВ.

Також губернатор відзначив, що рівень захворюваності в Харкові і області в 4,3 раза нижчий за епідеміологічний поріг