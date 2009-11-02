Долар і євро на міжбанку виросли

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0930/8,1255, до 12:00 ціни зросли до 8,1250/8,1450. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 8,1640/8,1820 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2772/0,2784, до 12:00 ціни піднялися до 0,2785/0,2795. НА час закриття ціни досягли рівня 0,2793/0,2803. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,1624 (+0,1124).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4685/1,4795. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,9530/12,0400, до 12:00 ціни пішли вгору – 12,0110/12,0280. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні встановилися на значеннях 12,0515/12,0870.