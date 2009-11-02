У Києві затримано замовників і виконавця наміченого вбивства

Співробітники СБУ та УБОЗ ГУ МВС в м. Києві в результаті спільної спецоперації затримали замовників та виконавця замаху на життя одного із керівників підприємства АПК в Житомирській та Вінницькій областях.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що замовили тяжкий злочин колишня директор, 1967 р. н., яка раніше очолювала підпорядковані цій комерційній структурі сільськогосподарські підприємства, та керівник одного з приватних фермерських господарств Житомирської області, 1972 р. н.

Конфлікт між керівником підприємства та його підлеглими виник на економічному підгрунті. Посадовець незаконно заволоділа матеріальними цінностями та коштами зазначеного ТОВ на загальну суму понад 2 млн. доларів США, про що стало відомо керівництву компанії. Позбувшись свого начальника, колишня директор сподівалась позбутися фінансових та юридичних проблем.

Для реалізації злочинного наміру жінка та фермер підібрали виконавця вбивства – чоловіка, якому було обіцяно за «роботу» 9 тисяч доларів.

Вчасні дії правоохоронців зберегли життя людині, а організаторів злочину затримано під час спецоперації 26-27 жовтня ц.р.

Наразі прокуратурою м. Києва вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.