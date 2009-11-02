СБУ взяла під контроль аптеки

На виконання Указу Президента України та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 жовтня 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні» Служба безпеки 1-2 листопада ц.р. здійснила перевірку чергових аптек у кількох містах України.

Мета перевірок – усунути незаконні перешкоди і зловживання, які чинилися аптечними закладами щодо доступності медпрепаратів для громадян, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

У результаті перевірок складено 29 письмових актів, які офіційно скеровано до Міністерства охорони здоров’я України, з тим, щоб невідкладно забезпечити аптечні заклади усіма необхідними ліками та не допустити необґрунтованого подорожчання ліків та лікарських засобів.

У прес-центрі зауважили, що СБУ не вживала обмежувальних заходів для аптечних закладів, які продовжують працювати у звичайному режимі.

Служба безпеки України і надалі триматиме на контролі діяльність аптечних закладів на предмет доступності ліків для громадян України.