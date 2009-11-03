У Харкові ізолювали 18 китайських офіцерів

Китайських офіцерів, які проходять навчання у Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба (ХУПС), у зв’язку із загрозою захворювання на грип з аудиторій відправлено в гуртожитки військового університету у Харкові, де вони продовжуватимуть навчання через Інтернет.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, сталося прикре непорозуміння, і під словами сьогоднішньої інформації медіа-центру про те, що «за рішенням командування ХУПС заняття з китайськими офіцерами з 4 листопада буде продовжено у місцях їхнього проживання», слід розуміти «в гуртожитках ХУПС у Харкові», де «військові викладачі університету спілкуватимуться з ними через Інтернет».

У медіа-центрі наголосили, що у зв’язку із загрозою захворювань на грип «складніше за все у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було вирішити питання з навчанням 18 старших офіцерів Китайської Народної Республіки. Справа у тому, що їхнє навчання розпочалося з початку жовтня 2009 року і має тривати ще два місяці. Уряд КНР сплатив Україні кошти за отримання китайцями спеціальності фахівця автоматизованих систем управління ракетних військ. Тому рішенням командування університету заняття з іноземцями з 4 листопада буде продовжено у місцях їхнього проживання, а військові викладачі спілкуватимуться із ними через Інтернет».