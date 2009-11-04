Лікарі, інваліди і діти отримають індивідуальний захист з резерву

У Закарпатті з резервного фонду виділять кошти для придбання засобів індивідуального захисту лікарів, санепідеміологів, інвалідів та дітей. Про це сьогодні УНІАН повідомив голова Закарпатської ОДА Олег ГАВАШІ.

За його словами, сьогодні відбулося розширене засідання надзвичайної протиепідемічної комісії. Розглядали, зокрема, питання про епідемічну ситуацію з грипу та ГРВІ, проведену роботу в містах та районах області щодо недопущення розповсюдження грипу типу А/H1N1 Каліфорнія-04/2009 та посилення заходів боротьби з розповсюдженням грипу та ГРВІ на території області відповідно до Указу Президента України та постанов Кабінету міністрів України. Також на комісії розглядалося питання забезпечення медикаментами мережі аптек Закарпатської області та контроль за цінами на ліки.

Голова Закарпатської облдержадміністрації повідомив, що видав розпорядження про створення оперативного штабу, який координуватиме всю протиепідемічну роботу. О.ГАВАШІ також запевнив, що в області сформований необхідний запас медикаментів, вони передбачені передусім для лікарень, для осіб так званої групи ризику; швейні підприємства Закарпаття щоденно нарощують обсяги пошиття масок.

О.ГАВАШІ також повідомив, що Мінфін виділив для області 5,1 млн. грн. на придбання масок і ліків. Наразі найбільше медпрепаратів та масок потребує Виноградівcький, Тячівський та Хустський райони.

Голова ОДА також порекомендував керівникам районів подумати про матеріальне заохочення медиків, бо на їхні плечі сьогодні лягає найбільше навантаження.

На розширеному засіданні комісії вирішили, зокрема, утворити робочу групу із забезпечення дієвих заходів щодо недопущення підвищення цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, оперативний штаб збору та аналізу інформації з питань профілактики та боротьби з поширенням пандемічного грипу та інших гострих респіраторних захворюваннях.

Головам райдержадміністрацій, міськвиконкомів, органам місцевого самоврядування слід забезпечити фінансування з резервного фонду заходів профілактики та боротьби з грипом та ГРВІ відповідно до поданих заявок керівників відділів охорони здоров`я та санепідслужби.

Попри це, за словами О.ГАВАШІ, вирішили, що Головне фінансове управління Закарпатської облдержадміністрації має виділити із резервного фонду кошти для придбання засобів індивідуального захисту (маски, респіратори, окуляри), лікарських засобів для екстреної профілактики працівників закладів охорони здоров`я, санепідзакладів (бригад для проведення дезінфекційних заходів, епідеміологів, котрі працюють в осередках захворювання), паливно-мастильних матеріалів, тест-систем для діагностики грипу та ГРВІ. Відтак Головному управлінню праці та соціального захисту населення, службі у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам потрібно організувати формування наборів медико-гігієнічних засобів та безкоштовне забезпечення цими наборами інвалідів та престарілих, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей.