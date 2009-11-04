Долар в обмінниках дорожчає

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,20 грн./дол., що на 0,3% дорожче, порівняно з 3 листопада, продають – по 8,30 грн./дол., що на 0,5% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,13-8,25 грн./дол., з продажу – в межах 8,25-8,35 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився, порівняно з 3 листопада, і сьогодні становить 12,05/12,28 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,20 грн./євро, з продажу – в межах 12,19-12,50 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 3 листопада, підвищився на 0,6% і становить у середньому 0,274 грн./рубль, продажу - не змінився – 0,2838 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,28 грн./рубль, продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,21 грн./дол., що на 0,4% дорожче, ніж учора, продажу – 8,30 грн./дол., на 0,5% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,15-8,25 грн./дол., продажу – в межах 8,27-8,35 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,3%, порівняно з 3 листопада, і сьогодні становить 12,10 грн./євро, продажу – на 0,5%, до 12,28 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 11,94-12,15 грн./євро, продажу – в межах 12,23-12,35 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці, порівняно з 3 листопада, підвищився на 1,7% – до 0,2731 грн./рубль, продажу – на 0,4%, до 0,2854 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,28 грн./рубль, продажу – в межах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,30 грн., євро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 11,88/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,20/8,30 грн., євро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,275/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 4 листопада, становить: гривні до долара США – 8,0116, до євро – 11,743403, до російського рубля – 0,27405.