Уряд затвердив план усього найважливішого

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №674-р затверджено план підготовки для розгляду на засіданнях КМУ найважливіших питань формування та реалізації державної політики у першому півріччі 2007 року.

Як повідомляє Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, до плану, розробленого на основі пропозицій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, включено лише ключові питання формування та реалізації державної політики, які виносяться на розгляд уряду. “Це дає можливість зосередити нормотворчу діяльність уряду виключно на пріоритетних для відповідного періоду напрямах соціально-економічного розвитку та постійно тримати в полі зору актуальні питання у відповідних сферах. Така стратегія дій на короткострокову перспективу має забезпечити системний підхід до нормативно-правового врегулювання соціально-економічних проблем та вжиття заходів до їх вирішення”, зазначає департамент комунікацій.

Серед питань, внесених до плану, зокрема, подальший інституційний розвиток державної служби. Йдеться про необхідність розмежувати політичні та адміністративні посади, законодавчо закріпити застосування принципів та норм публічного і приватного права для регулювання відносин у сфері державної служби.

Міністерство юстиції України пропонує розглянути питання недосконалості судової системи, відсутності прозорого порядку добору кандидатів та механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством. Міністерство внесе на розгляд уряду також питання реформування системи державної реєстрації юридичних осіб, недосконалості існуючих взаємовідносин виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства.

Концепція реформування податкової системи, пропонована на розгляд Міністерством фінансів, має визначити напрями зниження податкового навантаження на суб’єкти господарювання, подолання неефективної системи адміністрування податків та необґрунтованих пільг, що руйнують конкурентне середовище.

Міністерство праці подасть на розгляд Кабміну концептуальні проблеми щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств і організацій усіх форм власності. Зокрема, це стосується промислових та аграрних підприємств, які зупинили господарську діяльність або щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом.

Визначити головні засади забезпечення широких верств населення доступним житлом на 2008-2010 роки, а також системи кредитування соціального будівництва пропонує Міністерство будівництва.

Всього до плану включено 32 концептуальні питання з різних сфер суспільного життя. Пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що не увійшли до цього переліку, будуть внесені Кабінетові Міністрів в установленому порядку.

При цьому Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомляє, що за період діяльності уряду Віктора ЯНУКОВИЧА з 4 серпня по 27 грудня 2006 року було проведено 21 засідання Кабінету Міністрів України. На них було прийнято понад 730 нормативно-правових актів.