В Одесі намагалися вбити головного інспектора з якості ліків

В Одесі, поблизу офісу Одеської обласної інспекції з контролю якості лікарських засобів на проспекті Гагаріна, група зловмисників вчинила спробу замаху на життя начальника інспекції, 62-річного Василя ФЕСЕНКА.

Як повідомила УНІАН керівник відділу взаємодії зі ЗМІ Одеського міського УВС Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА, «на держслужбовця раптово напала група зловмисників у масках, потерпілому нанесено ножами декілька колото-різаних ран».

Намагаючись врятуватися від злочинців, В.ФЕСЕНКО зробив декілька пострілів у бік нападників із зареєстрованого пістолета. Тим часом, співробітники Держінспекції викликали наряд міліції і бригаду «швидкої допомоги». Втім зловмисникам вдалося втекти з місця злочину.

За словами Т.ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, зараз В.ФЕСЕНКО перебуває у лікарні, а співробітники Шевченківського відділення міліції Приморського району міста ведуть дослідчу перевірку причин і обставин скоєння злочину.

Як уточнила Т.ХМЕЛЬНИЦЬКА, «розглядаються декілька версій причин злочину, зокрема професійна діяльність потерпілого, після чого буде вирішено питання про порушення кримінальної справи».

Нагадаємо, з 2 листопада працівники Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів спільно з Держінспекцією з контролю цін і податковою міліцією ДПА України здійснюють перевірки фармацевтичних підприємств, зокрема щодо якості ліків і вартості противірусних препаратів.

В.ФЕСЕНКО працює в Одесі на посаді начальника Державної інспекції з контролю за якістю лікарських препаратів з липня поточного року, раніше обіймав аналогічну посаду в Полтавській області.

Що стосується напруженої ситуації, що виникла внаслідок епідемії грипу в 9 областях України, то, згідно з даними податкової міліції ДПА в Одеській області, приблизно в 90 відсотках продаж противірусних препаратів здійснюється у перевірених аптеках за завищеними цінами, причому часто ці ліки від грипу і простуди продають з-під прилавка.

«У ході перевірки виконання аптеками постанови Кабінету міністрів про обов`язкову наявність медикаментів, передбачених МОЗ України, встановлено, що в багатьох аптеках вивішені оголошення, що препаратів проти ГРЗ і грипу немає у наявності. Проте їх продають з-під поли, причому препарат «Таміфлю», наприклад, фармацевти реалізують за ціною, завищеною на 30 грн», - зазначив на прес-конференції начальник податкової міліції ДПА в Одеській області Степан БОГЛЯ.