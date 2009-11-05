Черновецький про Київ, грип, вагітних і приїжджих з заходу

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягає на введенні в Києві карантинного режиму у зв`язку з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами мера, кількість хворих на звичайний сезонний грип у Києві на даний момент - на рівні минулого року, проте ситуація ускладнена виявленням грипу A/Н1N1. Як сказав мер, за прогнозом епідемію сезонного грипу буде подолано протягом 2-3 тижнів, то грип A/Н1N1 може виявлятися, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, протягом року або навіть двох.

Мер Києва навів статистичні дані, відповідно до яких на сьогоднішній день у Києві зафіксовано хворих із діагнозом ГРВІ 46 тисяч осіб, із них госпіталізовано 942, зокрема 342 дитини і 98 вагітних.

У зв`язку з цим мер Києва вже звернувся до Кабінету міністрів із проханням дозволити видачу вагітним лікарняних, і таке рішення вже схвалено урядом.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав, що він звернувся в Міністерство охорони здоров`я, щоб у Києві було введено такий же карантинний режим, як у західних регіонах України, проте отримав відмову Головного державного санітарного лікаря України.

Свою позицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив тим, що в Києві - величезна кількість приїжджих, зокрема із західних регіонів. За його словами, йому незрозуміла причина відмови ввести карантинний режим, у зв`язку з чим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що київська влада має намір продовжувати відстоювати свою позицію.