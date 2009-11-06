У яких виданнях буде дозволено рекламу алкоголю і тютюну?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає Міністерство юстиції спільно з Державним комітетом телебачення та радіомовлення, профільним парламентським комітетом та із залученням фахівців та експертів зробити відповідні роз’яснення щодо того, у яких друкованих ЗМІ з 1 січня буде дозволено розміщення реклами алкоголю та тютюну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, згідно із положеннями частини першої та другої статті 22 Закону «Про рекламу», з 1 січня 2010 року набуває чинності заборона розміщувати рекламу тютюнових виробів, алкогольних напоїв та відповідних торговельних марок в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань).

Сьогодні у парламенті на засіданні круглого столу на тему «Проблеми практичної реалізації положень Закону України «Про рекламу» щодо реклами алкоголю та тютюну» М.ТОМЕНКО звернув увагу, що у цьому законі немає визначення «спеціалізованого видання», в якому дозволяється відповідно реклама алкоголю та тютюну. Немає такого визначення і в інших законах.

Водночас, він наголосив, що цей факт у жодному випадку не зупиняє дію закону.