Завтра в Україні - до +19°

В Україні в суботу, 7 листопада, температура підвищиться до 7-12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях йтиме дощ, вдень невеликий; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі підвищиться до 2-7° тепла, в південній частині та на Закарпатті - 6-11° тепла; вдень - 7-12° тепла, у південних областях та на Закарпатті - до 15°, у Криму та на півдні Одещини - до 19°; у східних областях та в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

В Київській області хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12°.

У Києві хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 10-12°.