Сума хабаря за землю на ПБК перевищила мільйон доларів

Прокуратура Криму закінчила розслідування і передала до суду кримінальну справу за звинуваченням голови і землевпорядника однієї з південнобережних сільських рад, а також посередника афери, в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби наглядового відомства Криму.

Чиновників затримали у другій половині серпня під час отримання 750 тис. доларів – першої частини хабара за виділення 5 гектарів землі. Всього сільські керівники, які перебувають під вартою і з якими також піде під суд посередник, вимагали 1,1 млн. доларів.

Голові сільради інкриміновано ще один епізод вимагання хабара у розмірі 300 тис. доларів за виділення 0,5 га землі.

«Трьом фігурантам прокуратурою пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, – отримання хабара в особливо великому розмірі за попередньою змовою групи осіб. Зібрані докази 6 листопада направлено до суду», – зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, чиновники Малорічинської сільради і посередник вимагали 1,1 млн. доларів хабара у росіянина за сприяння у виділенні землі.