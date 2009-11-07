Епідемія може стати приводом для переділу фармацевтичного ринку

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА вважає, що через епідемію зацікавлені особи можуть знищити мережу комунальних аптек для перерозподілу фармацевтичного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КАЙДА сказав учора під час наради з представниками комунальних аптек області. Останні зокрема поскаржилися, що з об’єктивних причин не можуть забезпечити продажу необхідного мінімуму ліків, визначеного Кабміном на час епідемії грипу та ГРВІ, через відсутність їх у постачальників та виробників. Якщо ж такі ліки чи медзасоби з’являються, то за вищою, ніж передбачено Кабміном ціною, оскільки ціни піднімають виробники. Аптекарі також наголосили, що їх “мало не щогодини перевіряють різні контролюючі органи – на день буває 5-8 перевірок”.

“У мене складається враження, що під благими намірами забезпечення населення ліками ховається інше – знищення мережі комунальних аптек та перерозподіл фармацевтичного ринку. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб не допустити безпідставного позбавлення комунальних аптек ліцензій, що призведе до їх закриття”, – запевнив О.КАЙДА.

Відтак у сьогоднішньому зверненні облради до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної ради України Володимира ЛИТВИНА, міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА міститься прохання не допустити рейдерського захоплення комунальної аптечної мережі та перерозподілу фармацевтичного ринку.