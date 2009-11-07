Перша смерть від грипу на Донеччині

У Донецькій області від грипу померла одна доросла людина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний державний санітарний лікар області Віктор ДЕНИСЕНКО.

За його словами, в Донецькому регіоні за останню добу було зареєстровано 9460 звернень за медичною допомогою хворих на ГРВІ, що на 999 випадків більше, ніж за попередню добу. Загальна кількість хворих на грип і ГРВІ з початку епідемії склала 43003 випадків, зокрема 17735 дітей, госпіталізовано 1641 хворого, а також одна доросла людина померла, констатував В.ДЕНИСЕНКО.

За даними експрес-діагностики, в етиології захворювань переважають збудники грипу типу «А». Так, вірусологічним методом виділено вірус грипу типу «А» у мешканки Маріуполя, ізолят направлено для ідентифікації до вірусологічної лабораторії Центральної СЕС МОЗ України для проведення ідентифікації вірусу.

В.ДЕНИСЕНКО підкреслив, що у зв`язку з погіршенням епідемічної ситуації в області посилено протиепідемічні заходи, зокрема щоденно проводиться моніторинг захворюваності населення і циркуляції збудників грипу і ГРВІ серед населення.

Також, за його словами, щодня проводяться засідання обласного штабу з координації діяльності щодо запобігання розповсюдженню серед населення Донецької області захворюваності на грип А(H1N1).