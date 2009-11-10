Для овдовілого бегемота Казимира везуть «наречену» з Ізраїлю

У четвер, 12 листопада, о 8.00 в Одеський морський торговий порт привезуть двох бегемотів для Миколаївського зоопарку, повідомили ІА "МІСТ-Одеса" в Миколаївському звіринці.

Процес вивантаження займе близько 4-х годин, а потім тварини поїдуть у Миколаїв.

За словами прес-секретаря Одеського порту Олени ГИРЯЄВОЇ, порт уже не раз приймав тварин, які прибули морем, тому проблем з вивантаженням не буде.

Бегемотів з ізраїльського зоологічного парку "Рамат Ган", розташованого в Тель-Авіві, Миколаївський звіринець одержав безплатно, сплативши тільки доставку бегемотів.

Нагадаємо, в листопаді 2008 року в Миколаївському зоопарку померла бегемотиха Стела. Відразу після смерті самки бегемота співробітники Миколаївського зоопарку стали підшукувати по світу самку для овдовілого Казимира і домовилися із зоопарком Тель-Авіва.

"Вже практично були оформлені всі документи, і коли про відправлення юної нареченої дізналися колеги з Харкова, вони попросили для себе ще одну самку бегемота, щоб і їхнім самотнім харківським самцям було веселіше в зоопарку. У результаті, з невеликою затримкою в Україну з Ізраїлю відправили двох молодих самок віком 2-3 роки. Статевозрілий вік настає в самок бегемотів тільки в 6-7 років, і поки що вони утримуватимуться окремо від самців. До Харкова одну з двох юних мандрівниць переправлять після закінчення карантину і всіх необхідних досліджень, не раніше ніж через місяць - півтора", - уточнив ІА "МІСТ-Одеса", заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій КИРИЧЕНКО.

За словами зоологів, сам переїзд бегемоти переносять складно. В дорозі їх постійно необхідно обливати теплою водою. Двох працівників Миколаївського зоопарку було наперед відправлено до Ізраїлю з тим, щоб вивчити правила транспортування бегемотів. Перебуваючи на зв`язку зі своїми співробітниками під час дороги, заступник директора запевнив нас, що бегемотихи почуваються нормально. Лікарі впевнені, що акліматизація пройде успішно.

Імен у юних самок бегемотів поки що немає - тільки племінні номери. Отож, у жителів Миколаєва і Харкова буде можливість не тільки познайомиться з новими мешканками зоопарків, а й придумати їм імена.

Усього в Україні разом з овдовілим миколаївським Казимиром залишилися 4 бегемоти - 1 самка похилого віку в Київському зоопарку і 2 самці - в Харкові.

Площа Миколаївського зоопарку - майже 18,5 га. За рік його відвідують майже 350 тис. чоловік. Колекція звіринця сягає 452 видів і 4485 екземплярів тварин.