У Києві майже втричі перевищено епідемічний поріг

У Києві з 2 по 8 листопада захворюваність населення на грип та ГРВІ зросла у 2,2 рази, порівняно з попереднім тижнем. Перехворіло на грип та ГРВІ 60 тис.366 осіб (показник 218,2 на 10 тис. населення), у 2,7 рази перевищено епідпоріг (на 22 тис.150 осіб).

Про це йдеться в оперативній інформації про епідситуацію в столиці, оприлюдненій Київською міською санітарно-епідеміологічною службою.

Згідно з офіційними даними, захворюваність зросла у всіх вікових групах у порівнянні з минулим тижнем. 69,5% (41 тис. 978 осіб) серед хворих були особи старше 14 років. За минулий тиждень по місту було госпіталізовано 1 тис.100 хворих на грип та ГРВІ киян, у тому числі 208 дітей до 14 років. У 6 пацієнтів хворих на грип та гострі респіраторні захворювання лабораторно підтверджено грип А/Н1N1 в двох референс лабораторіях ДП "Інституту епідеміології та інфекційних хвороб" та лабораторії вірусології та СНІД Центральної санепідстанції МОЗ України. Отримано негативні результати дослідження матеріалу від 24 медиків, які були в контакті з хворими, у яких підтверджено грип А/Н1N1.

Київська СЕС наголошує, що ситуація в місті напружена. За тиждень було зареєстровано 2 смерті хворих на пневмонію, у яких при житті було лабораторно виявлено пандемічний вірус грипу А/Н1N1.

СЕС нагадує, що з 30 жовтня ц.р. в місті введено обмежувальні заходи, призупиненні заняття в школах, вишах, припинено відвідування дитячих садків, введено масковий режим, подовжено час роботи ЛПЗ тощо. Для забезпечення своєчасного проведення протиепідемічних заходів забезпечується робота фахівців санепідслужби у вихідні дні. Проводяться перевірки об`єктів держсанепіднагляду з питань дотримання протиепідемічного режиму, у т.ч. дотримання маскового режиму.

“Ці заходи дозволили призупинити темпи зростання захворюваності та залишити ситуацію керованою, про що свідчить зменшення темпів зростання в останні дні тижня”, - зазначає санепідстанція.

Проти сезонного грипу в місті вакциновано 5 тис.131 киянин (у минулому році за цей же період було щеплено 4 тис. 908 киян).

Як повідомляв УНІАН, за даними Київської СЕС, станом на 1 листопада у столиці перевершено епідеміологічний поріг на 13,9%.

За словами першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ станом на 6 листопада в Києві було зафіксовано лише 1 випадок смерті хворого через інфікування грипом А/Н1N1 – це жінка 35 років.