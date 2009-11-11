Обама: курс юаня штучно занижений

Під час візиту до Китаю президент США Барака Обами буде порушено тему штучного заниження курсу юаня. Як передає Reuters, кажучи про запланований на наступний тиждень візит до КНР, глава Білого дому зазначив, що це питання буде одним з головних на переговорах з китайським керівництвом.

За словами Б.Обами, американські виробники стверджують, що влада Китаю штучно утримує юань на низькому рівні, що сприяє збільшенню продажів китайських товарів на американському ринку і, навпаки, перешкоджає продажеві американських товарів на китайському.

Така ситуація, на думку економістів, призводить до виникнення дисбалансу в економіці і, як наслідок, до значного торговельного дефіциту США та профіциту КНР.

Як вважає Reuters, Б.Обама поки що успішно бореться з певними бізнес-колами США, які вимагають, щоб він офіційно оголосив, що КНР маніпулює валютою. Натомість американський лідер заявляє, що у США і КНР багато спільного, зокрема, Китай тримає значну кількість американських доларів і тому зацікавлений в нормальному розвитку американської економіки. Виходячи з цієї тези, Б.Обама має намір вирішувати питання валютної диспропорції. Водночас президент США дав зрозуміти, що "занепокоєння американських виробників обгрунтоване, і розмова на цю тему стане дуже важливою частиною майбутніх переговорів".

Візит президента США Б.Обами до Китаю здійснюється на тлі, як кажуть деякі аналітики, початку торговельної війни між двома країнами, нагадує РосБізнесКонсалтинг. США вважають, що Китай веде демпінгову цінову політику, і вже підвищили імпортні мита на цілий ряд китайських товарів, таких як труби і шини. Китай виступає різко проти цього і заявляє, що подібні дії суперечать принципам СОТ і зобов`язанням, які узяли на себе США.