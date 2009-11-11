Тимошенко дасть Родовідбанку ще 5,6 мільярда

Кабінет міністрів України має намір докапіталізувати «Родовідбанк» на 5,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Ця докапіталізація необхідна для забезпечення нормальної роботи й забезпечення виплат, зокрема, вкладникам «Укрпромбанку», які переводитимуться на обслуговування в «Родовідбанк», - сказав І.УМАНСЬКИЙ, уточнивши, що дане питання буде розглянуто на сьогоднішньому засіданні уряду.

Він додав, що вчора між тимчасовими адміністраторами «Родовідбанку» і «Укрпромбанку» було підписано відповідну угоду, якою регламентується процес переведення вкладів фізосіб із «Укрпромбанку» в «Родовідбанк». За словами в.о. міністра, «Родовідбанк» зможе приймати вже в найближчі тижні заявки на виплати вкладів «Укрпромбанку».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 8 жовтня ц.р. ухвалив рішення про переведення активів і пасивів «Укрпромбанку» в державний «Родовід Банк».

Національний банк України 22 жовтня на засіданні правління схвалив переведення зобов`язань перед вкладниками «Укрпромбанку» в «Родовід Банк». Також на засіданні було ухвалено рішення підтримати ліквідність «Родовід Банку» для здійснення відповідних розрахунків із вкладниками.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстровано в 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершив перше півріччя 2009 року зі збитком 4,603 млрд. грн., у 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.

C 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» введено тимчасову адміністрацію Національного банку України.