У Криму в реанімації з пневмонією перебуває громадянин РФ

Громадянин Російської Федерації з діагнозом "двостороння вірусно-бактерійна пневмонія" перебуває в реанімації лікарні в Євпаторії.

Про це повідомив по телефону кореспонденту УНІАН заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег СТЕБЛІЙ.

"У нього взято аналізи на вірусологію", - сказав О.СТЕБЛІЙ.

"Громадянин Росії перебував у поїздках за кордоном: у Палестині, Ізраїлі, Єгипті", - зазначив заступник міністра.

39-річний росіянин з Красноярська останнім часом разом з сім`єю знімає житло в Євпаторії.

Днями його було госпіталізовано до лікарні з пневмонією.