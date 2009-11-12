У Криму в реанімації з пневмонією перебуває громадянин РФ
23:30, 12 листопада 2009Суспільство
1028 0
Хворий їздив на Близький Схід
Громадянин Російської Федерації з діагнозом "двостороння вірусно-бактерійна пневмонія" перебуває в реанімації лікарні в Євпаторії.
Про це повідомив по телефону кореспонденту УНІАН заступник міністра охорони здоров`я Криму Олег СТЕБЛІЙ.
"У нього взято аналізи на вірусологію", - сказав О.СТЕБЛІЙ.
"Громадянин Росії перебував у поїздках за кордоном: у Палестині, Ізраїлі, Єгипті", - зазначив заступник міністра.
39-річний росіянин з Красноярська останнім часом разом з сім`єю знімає житло в Євпаторії.
Днями його було госпіталізовано до лікарні з пневмонією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter