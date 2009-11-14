Тігіпко: за таких умов економічне зростання неможливе

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО вважає, що зростання заборгованості з відшкодування ПДВ свідчить про те, що уряд безкоштовно й примусово кредитується в економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи повідомлення ДПАУ про те, що в Україні заборгованість з ПДВ з початку року збільшилася на 44% і становить 18 млрд. грн.

На переконання С.ТІГІПКА, за таких умов відновлення економічного зростання неможливе.

«До самого ПДВ взагалі багато запитань – він пригнічує високотехнологічні галузі, стримує економічне зростання, - зазначив С.ТІГІПКО. - Але в українських реаліях ці його недоліки багаторазово посилені високою корупцією при адмініструванні цього податку. Для багатьох компаній він фактично перетворився на податок з обороту за ставкою 20%».

Політик наполягає на необхідності невідкладно реформувати і сам ПДВ, і процедури його адміністрування. “Сумлінні підприємства повинні отримувати відшкодування автоматично, а не за помахом руки чиновників. З іншого боку, самі процедури повинні виключати можливість зловживань при поверненні ПДВ – особливо за тими схемами, які реалізовуються за активної участі самих чиновників», - підкреслив С.ТІГІПКО.