Україна наступного року повинна буде віддати $23-25 мільярдів

За розрахунками Національного банку України, в 2010 році валове повернення валюти за зобов`язаннями державного і корпоративного секторів становитиме 23-25 млрд. дол.

Як пише тижневик «Дзеркало тижня» (№ 44 (772) 14-20 листопада), про це заявив виконавчий директор Національного банку України з макроекономічних питань Ігор ШУМИЛО під час публічної дискусії представників державного і недержавного секторів, організованої за участю видання.

У свою чергу, член Ради Нацбанку, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій ГЕЄЦЬ вважає, що наступного року сектор державного управління має повернути зарубіжним кредиторам близько 3 млрд. дол., приватний сектор — ще близько 27 млрд. дол.

«Вже зараз зовнішнє боргове навантаження перевищує 65% від ВВП країни, тоді як критична межа за світовими стандартами - 60% ВВП», - сказав В.ГЕЄЦЬ.

Заступник міністра фінансів України Олександр САВЧЕНКО з цього приводу зазначив: «Маємо повернути і повернемо — це різні речі». Як приклад він навів поточний рік, впродовж якого українським позичальникам необхідно було повернути близько 28 млрд. дол., а реальна сума становила лише близько 10 млрд. дол. Решту кредитів було або пролонговано, або реструктуровано.

За оцінками Мінфіну, на 2010 рік потреба в джерелах зовнішнього фінансування оцінюється на рівні 10 млрд. дол., з яких близько 4 млрд. дол. необхідно залучити у МВФ.